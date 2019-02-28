بالوثيقة :ماء ذي قار تشكل لجنة لتحويل الاجراء الى متعاقدين

2019/02/28 | 09:54

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية ماء ذي قار اليوم عن تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ اجراءات قرار تحويل الاجراء الى متعاقدين .

وطبقا لوثيقة رسمية اطلعت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها اليوم فان تشكيل اللجنة جاء استجابة لتوجيه رسمي صادر عن ديوان المحافظة وممهور بتوقيع نائب

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية ماء ذي قار اليوم عن تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ اجراءات قرار تحويل الاجراء الى متعاقدين .وطبقا لوثيقة رسمية اطلعت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها اليوم فان تشكيل اللجنة جاء استجابة لتوجيه رسمي صادر عن ديوان المحافظة وممهور بتوقيع نائب المحافظ عادل الدخيلي .وشكلت اللجنة برئاسة رئيس مهندسين اياد حسن ، وعضوية كل من مدير تدقيق اقدم علي جبار ، والقانوني ساجد نعمة .يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ 12 في العام الحالي 2019 تحويل جميع الاجراء في دوائر الدولة الى متعاقدين .انتهى،ت ع ح.

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