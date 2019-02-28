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اتحاد الكرة يقيم دورة اسيوية فئة ” سي” في بغداد
2019/02/28 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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 اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اقامة دورة تدريبية اسيوية من فئة “سي ” لمدربي كرة القدم في بغداد.

وقال المنسق الاعلامي للدورة محمد الجزائري في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, ان ” اتحاد كرة القدم حدد الثاني من اذار المقبل موعدا لاقامة الدورة التدريبية فئة “سي” والتي ستستمر لغاية الرابع عشر من الشهر ذاته” مبينا ان” الدورة ستشهد مشاركة ثمانية وعشرين مدربا و باشراف المحاضرين الاسيويين مجبل فرطوس و وميض منير”.

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