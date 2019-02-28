المنتخب العراقي للشاطئية يغادر الى تايلاند تحضيرا للبطولة الاسيوية

2019/02/28 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يغادرنا اليوم الخميس وفد المنتخب الوطني بالكرة الشاطئية متوجها الى تايلاند لاقامة معسكر تدريبي تحضيراً للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية كريم مقدم في تصريح صحفي , ان” المنتخب انهى معسكره الداخلي في بغداد وسوف يغادر اليوم الخميس الى تايلاند لمواجهة نظيره الصيني وديا في الثالث من شهر آذار المقبل قبل الدخول في منافسات البطولة الاسيوية”.

وبين مقدم ان” الجهاز الفني يسعى الى الوصول للجاهزية التامة قبل المباراة الاولى امام منتخب ايران في الثامن من الشهر المقبل”.يذكر ان القرعة وضعت منتخبنا في المجموعة الرابعة مع منتخبي ايران وعمان.





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