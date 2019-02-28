استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار

2019/02/28 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، إستقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار وهو ذات سعر يوم أمس الأربعاء.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

سعار العملات الأجنبية والذهب والنفط :

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.75 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 132.95 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 532.50 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1318.90 دولار.

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.28 دولار.

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.81 دولار.

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