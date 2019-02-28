وزير التخطيط يبحث ملفي إعادة اعمار واستقرار نينوى مع وفدٍ من حكومتها المحلية

2019/02/28 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وفداً من حكومة نينوى المحلية برئاسة المهندس نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس المحافظة، ملفي إعادة الإعمار والاستقرار، ورؤية الوزارة للتنمية المستدامة في محافظة نينوى.

وبين الدليمي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه “استراتيجية الوزارة لإعادة الحياة لمناطق المحافظة المتضررة، والجهود التي حققتها وزارة التخطيط، لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة، وتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في المحافظة” مشيراً إلى “صرف مستحقات المقاولين والشركات عن المشاريع المنفذة في المرحلة السابقة”.

فيما لفت الوزير الى “تنسيقه مع المجتمع الدولي، والجهات المعنية في الحكومتين المركزية والمحلية، لزيادة فاعلية جهود إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة، ولاسيما قطاعي الصحة والتعليم والخدمات البلدية، وإعادة تأهيل الطرق والجسور، ومطار الموصل، وزيادة حصة المحافظة من الكهرباء بمقدار 1800 ميغاواط”.

وأكد الدليمي “توجه الوزارة نحو معالجة حقيقية لظاهرة العشوائيات من خلال مشاريع الإسكان العامودي، والسعي لتوفير فرص العمل، وإعادة تأهيل المدينة القديمة في الجانب الأيمن برؤية حضارية حديثة، والنهوض بالواقع الزراعي من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع الزراعية”.

من جانبه أعرب السادة وفد محافظة نينوى عن خالص تقديرهم للإجراءات التي وجه بها معالي الوزير، مؤكدين على زيادة فاعلية العمل مع دوائر وتشكيلات الوزارة في المحافظة.



وفقا للبيان

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