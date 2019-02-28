العراق يسعى لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مجال التجارة والاستثمار

2019/02/28 | 10:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الخميس، سعي العراق لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مجال التجارة والاستثمار.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان " الوزير استقبل القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق جوي هوود لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وخطط نائب رئيس الوزراء لرئاسة الوفد العراقي الى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنعقد في نيسان المقبل في العاصمة واشنطن".

واضاف، ان "خلال تلك الزيارة، سيلتقي نائب رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيعقد اجتماعات مع ممثلي التجارة الأمريكية بشأن استئناف محادثات التجارة والاستثمار الثنائية".

واشار البيان، الى ان "الجانبين ناقشا ايضا سبل توفير بيئة آمنة وجذابة للاستثمار لتشجيع المستثمرين على العمل في العراق وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى الخدمات والبناء في جميع أنحاء العراق من خلال تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مجال التجارة و الاستثمار، بالاضافة الى سبل تحسين بيئة الاستثمار لغرض جذب الشركات ورؤوس الاموال للعمل في العراق والمشاركة في حملات إعادة الإعمار وتقديم الخدمات".

وشدد حسين، بحسب البيان على أن "الحكومة العراقية مستمرة في إعداد خطط لتنفيذ برنامج الحكومة وكذلك البدء في التخطيط وإعداد قانون الموازنة لعام 2020 لضمان التنسيق المبكر مع جميع الأطراف والمؤسسات والمحافظات لغرض تحديد الاحتياجات الفعلية وبناء ميزانية متوازنة واقتصاد وخدمات طموحة تفيد الشعب العراقي".

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