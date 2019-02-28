بغداد وواشنطن تبحثان توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في العراق

2019/02/28 | 10:32

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الاقتصاد نيوز – بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الخميس، مع جوي هوود القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في العراق، فيما اكد حسين ان الحكومة العراقية مستمرة في إعداد خطط لتنفيذ برنامج الحكومة وكذلك البدء في التخطيط وإعداد قانون الموازنة لعام 2020.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بياتن تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية استقبل القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هوود والوفد المرافق له"، مبينا ان "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وخطط نائب رئيس الوزراء لرئاسة الوفد العراقي الى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنعقد في نيسان المقبل في العاصمة واشنطن".

واضاف المكتب، أنه "خلال تلك الزيارة، سيلتقي نائب رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيعقد اجتماعات مع ممثلي التجارة الأمريكية بشأن استئناف محادثات التجارة والاستثمار الثنائية".

وتابع المكتب، أن "الجانبين ناقشا توفير بيئة آمنة وجذابة للاستثمار لتشجيع المستثمرين على العمل في العراق وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى الخدمات والبناء في جميع أنحاء العراق من خلال تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مجال التجارة والاستثمار اضافة الى سبل تحسين بيئة الاستثمار لغرض جذب الشركات ورؤوس الاموال للعمل في العراق والمشاركة في حملات إعادة الإعمار وتقديم الخدمات".

ونقل المكتب عن نائب رئيس الوزراء قوله إن "الحكومة العراقية مستمرة في إعداد خطط لتنفيذ برنامج الحكومة وكذلك البدء في التخطيط وإعداد قانون الموازنة لعام 2020 لضمان التنسيق المبكر مع جميع الأطراف والمؤسسات والمحافظات لغرض تحديد الاحتياجات الفعلية وبناء ميزانية متوازنة واقتصاد وخدمات طموحة تفيد الشعب العراقي".

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