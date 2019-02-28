فاعلية برشلونة تحطم حيوية ريال مدريد

2019/02/28 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم برشلونة عبوره لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء امس الأربعاء، بالانتصار بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.وحسم البارسا، عبوره للنهائي للمرة

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