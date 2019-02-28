جبهة مصرية تجدد تضامنها مع سوريا في حربها ضد الارهاب

2019/02/28 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جددت الجبهة العربية الشعبية المصرية للوحدة تضامنها مع سورية في حربها على الإرهاب وتصديها للمؤامرة الصهيوأمريكية التي تتعرض لها.وأكد المشاركون في ندوة عقدتها الجبهة مساء اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين للوحدة بين سورية ومصر على أهمية التكاتف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها الأمة العربية.وقال علاء أبوزيد عضو الجبهة: ما […]

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