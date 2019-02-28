2019/02/28 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب في البرلمان السلوفاكي يان مورا أن إصرار الشعب السوري على استعادة كل شبر من أراضيه ودفاعه ببسالة عن وحدة بلاده وسيادتها في مواجهة الإرهاب وداعميه يستحق التقدير.وقال مورا في تصريحات له إن “الشعب السوري على الرغم من تعرضه المستمر للإرهاب والعدوان الذي يمارس عليه منذ عدة أعوام من قبل الكيان الصهيوني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب سلوفاكي يشيد بانتصارات سوريا على الارهاب alansaar.

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