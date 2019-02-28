2019/02/28 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تعرض منزل مسؤول في صحة ديالى لاستهداف بعبوة ناسفة

28/02/2019 10:09:00 AM |

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واع / مكتب ديالى / س .م

تعرض منزل مسؤول بصحة ديالى ، الخميس، الى الاستهداف بعبوة ناسفة في مدينة بعقوبة.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مدير قسم الشؤون الفنية في صحة ديالى الدكتور مرتضى الخزرجي تعرض لاستهداف بعبوة ناسفة ( عبارة عن مواد متفجرة وفتيل)، داخل منزله في مدينة بعقوبة".

وأضاف، أن "العبوة لم تنفجر وتمكنت فرق مكافحة المتفجرات من كشفها وتفكيكها دون حدوث اضرار تذكر".





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