2019/02/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبكين أن الدولة السورية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى وطنهم إلا أن جهات دولية تعرقل عودتهم.ونوه زاسبكين في حديث تلفزيزني بجاهزية الحكومة السورية وما اتخذته من إجراءات لاستقبال جميع المهجرين سواء من لبنان أو أماكن آخرى مشيرا إلى عمليات إعادة التأهيل التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول روسي يعلق على قصة النازحين السوريين الى لبنان alansaar.

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