أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا

2019/02/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تستطيع القوات الأمريكية إسقاط صواريخ روسية في حال انطلقت نحو الولايات المتحدة.

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