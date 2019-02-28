English | كوردى


أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا
2019/02/28 | 10:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لن تستطيع القوات الأمريكية إسقاط صواريخ روسية في حال انطلقت نحو الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).

كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا