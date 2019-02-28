لحظات مؤثرة... قطط تصارع الغرق (فيديو)

2019/02/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تولي العديد من الدول اهتماما خاصة بالحيوانات الأليفة، وتبذل جهودا كبيرة لحمايتها، وربما ترسل فرق الإنقاذ لإخراجها من حفرة.

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