تسلمهم العراق من قسد .. مصدر امني يكشف عن موعد محاكمة الدواعش

2019/02/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مصدر امني استمرار الاجراءات لمحاكمة ثلاثمئة واثنين وثمانين

داعشيا تسلمتهم الحكومة الاتحادية بعد القاء القبض عليهم في

سوريا.

واضاف المصدر في تصريح ان الارهابيين المذكورين ستجري محاكمتهم بدءا

من الشهر القادم .وااشار المصدر الى ان محاكمة هؤلاء الدواعش

قانونية كونهم ارتكبوا جرائم على ارض العراق ، لافتا الى ان هذه

الجرائم غير مشمولة بقانون العفو العام أو الخاص".

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