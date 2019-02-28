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متنبئ جوي: عواصف وامطار غزيرة اليوم في هذه المحافظات

العراقمنوع

متنبئ جوي: عواصف وامطار غزيرة اليوم في هذه المحافظات

الخميس 28 فبراير 2019 - 10:26

الصورة من الارشيف

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، اليوم الخميس، تعرض اغلب المحافظات إلى عواصف رعدية وامطار غزيرة اليوم، فيما أشاروا إلى انخفاض درجات الحرارة في العديد من مناطق البلاد.

وقال عطية، في صفحته على الفيسبوك التي تابعتها الغدير إن "الامطار الرعدية مستمرة اليوم، وتوقعات بان تكون في واسط وديالى وسليمانية (الغزارة ليلا) واربيل ودهوك (الغزارة احيانا) والموصل (الغزارة مساءً) وكركوك والانبار".



وأشار عطية، إلى أن "الامطار في شمال العاصمة تكون نهارا وتمتد لباقي المناطق ليلا، وايضا هناك فرصة للامطار في كربلاء وبابل والديوانية والنجف ليلا، وفي السماوة وشمال ميسان وشمال ذي قار، ستكون في وقت متأخر ليلا، وقطرات في البصرة وميسان وذي قار مساء اليوم، وامطار خفيفة فجر وصباح الغد".



انتهى .



م ك

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