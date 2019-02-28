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الخطوط الجوية تعلن اطلاق خدمة "النقل الداخلي باسعار مخفضة" في هذا الموعد

العراقسياسة

الخطوط الجوية تعلن اطلاق خدمة "النقل الداخلي باسعار مخفضة" في هذا الموعد

الخميس 28 فبراير 2019 - 10:22

صورة إرشيفية

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، ان الخطوط الجوية العراقية ستطلق خدمتها الجديدة للنقل الداخلي بإسعار مخفضة، يوم غد الجمعة.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقته "الغدير"، ان "يوم غد الجمعة الأول من شهر آذار، سيشهد ولاول مرة إطلاق الخطوط الجوية العراقية لخدمتها الجديدة التي تمنح المسافرين تخفيضا في الاسعار على الرحلات الداخلية".واضاف "أصبح بإمكان المسافرين الحجز بشكل سابق للسفر بأسعار مخفضة"، موضحاً ان "الهدف من الخدمة او التخفيف عن كاهل المسافر وكذلك الارتقاء بما تقدمه الخطوط الجوية العراقية من خدمات ولتكون كبقية شركات الطيران المعتبرة".انتهى...س ح

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