العراق يستعد لمحاكمة أول دفعتين من

2019/02/28 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مجلس القضاء الاعلى في العراق الخميس إنه بدأ في بحث آلية في التعامل قضائياً مع الارهابيين المرحلين من سوريا.

وتقول السلطات الامنية العراقية إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أكثر من 500 عراقي خلال حملتها الأخيرة في آخر جيب لتنظيم داعش داخل الاراضي السورية.

وتسلم العراق 280 معتقلاً على شكل دفعتين.



ومعظم المعتقلين كانوا في بلدة الباغوز التي تمثل آخر معقل لتنظيم داعش في سوريا.

وفي صباح اليوم، أجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع قضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان اصدره القضاء فان المجتمعين "ناقشوا آلية العمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الاجتماع الذي عقد بغداد.

ويقول العراق إنه طلب من قوات سوريا الديمقراطية عدم اطلاق سراح العراقيين المتهمين بالإرهاب، مشيراً الى ان هؤلاء سيحاكمون في وطنهم.

وانخرط الكثير من العراقيين للقتال الى جانب تنظيم داعش في معقله الأخير حيث توشك قوات سوريا الديمقراطية على اعلان تحريره.





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