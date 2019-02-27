2019/02/28 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أود أن اروي قصة هذه الحالة نقلا عن المصور الذي التقط الصورة ، فكما تعرفون ويعرف كبار السن منا انه كان هناك من المصورين المشهورين في بغداد الحبيبة مصور اسمه (أرشاك) وهو ارمني جاءت عائلته إلى العراق منذ بداية القرن الماضي، وكان مصورا ماهرا مشهورا يلتقط التصاوير لكبار الشخصيات العراقية ، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قد تسمعها للمرة الاولى قصة مرور الطيار صباح نوري بطائرته من تحت الجسر في بغداد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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