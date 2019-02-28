وفد الاتحاد الوطني يجتمع مع عبد المهدي في بغداد

2019/02/28 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اجتمع وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة نائب الامين العام للحزب كوسرت رسول علي صباح اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مقر اقامة الاخير في العاصمة الاتحادية بغداد.

وتفيد المعلومات المسربة ان وفد الاتحاد الوطني يهدف من زيارته لبغداد التوصل الى اتفاق لتمرير مرشحه لمنصب وزارة العدل في الحكومة الاتحادية بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

يشار الى ان الحوارات على ابرام اتفاق سياسي شامل بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني لتشكيل حكومة جديدة لإقليم كوردستان قد توقفت يوم 18 من شهر شباط الجاري بعد انتخاب هيئة رئاسة برلمان الاقليم بمقاطعة كتلة الحزب الثاني.

ومن المقرر ان يتم استئناف المباحثات بين الحزبين مطلع الاسبوع المقبل بحسب ما افاد به مسؤولون من الجانبين.

ويطالب الاتحاد الوطني الكردستاني ان تكون مسألة تشكيل حكومة كوردستان، واختيار محافظ جديد لكركوك المتنازع عليها اضافة الى حسم مرشح منه لوزارة العدل في حزمة واحدة داخل الاتفاق السياسي الشامل.

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