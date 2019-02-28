برلماني: رئيسة مؤسسة الشهداء تتعاطى مع الضحايا على أساس حزبي وتكمم الأفواه بسلطتها

2019/02/28 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب في البرلمان، حسين العقابي، الخميس، رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير بالتعاطى مع الشهداء على أساس حزبي وتكمم

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