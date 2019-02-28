نفط ذي قار تسجل مشاركة ناجحة في معرض ميسان للطاقة

2019/02/28 | 10:58

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شركة نفط ذي قار اليوم عن تسجيل مشاركة ناجحة في معرض ميسان للطاقة والاعمار والاستثمار للمدة من الـ 25 من شباط الجاري وحتى الـ 28 منه .

ونقل بيان للشركة ع

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شركة نفط ذي قار اليوم عن تسجيل مشاركة ناجحة في معرض ميسان للطاقة والاعمار والاستثمار للمدة من الـ 25 من شباط الجاري وحتى الـ 28 منه .ونقل بيان للشركة عن مديرها العام علي وارد قوله ان مشاركة نفط ذي قار في المعرض هدفها التعريف برسالة الشركة والمقاصد التي قامت من اجلها ودورها في رفد الاقتصاد العراقي .وبين ان غاية الشركة كذلك الاطلاع على ما يعرض من قبل الشركات الاخرى من خدمات يمكن ان تعتمدها نفط ذي قار في تطوير عجلة الانتاج .

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