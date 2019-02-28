2019/02/28 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اليوم الخميس، مع وفد شركة ( انرو كروب التركية) امكانية تنفيذ مشروع اطول برج سكني في الشرق الاوسط بارتفاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يبحث مع شركة تركية تنفيذ مشروع اطول برج سكني في الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يبحث مع شركة تركية تنفيذ مشروع اطول برج سكني في الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).