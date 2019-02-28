لن تصدق .. 44 ألفًا و741حالة مخالفة تعدٍ على نهر النيل

2019/02/28 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، إزالة 44 ألفًا و921 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50

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