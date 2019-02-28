2019/02/28 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس, لقاء رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في روسيا بأنه استمرار للوهم الذي تعيشه السلطة.وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في كلمة له, إن “إعلان السلطة عن موافقتها على عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال، هو استمرار للوهم الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حماس : موافقة عباس على لقاء نتنياهو استمرار للوهم الذي تعيشه السلطة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس : موافقة عباس على لقاء نتنياهو استمرار للوهم الذي تعيشه السلطة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس : موافقة عباس على لقاء نتنياهو استمرار للوهم الذي تعيشه السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).