محافظ بغداد يبحث تنفيذ مشروع اطول برج سكني في الشرق الاوسط

2019/02/28 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري مع وفد شركة ( انرو كروب

التركية) امكانية تنفيذ مشروع اطول برج سكني في الشرق الاوسط

بارتفاع 1350 متر وبواقع 275 طابق.

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد " ان محافظ

بغداد اطلع على الية تتفيذ هذا المشروع واستمع الى شرح مفصل من قبل

وفد الشركة ، مؤكدا ان تنفيذ مثل هكذا مشروع يعد واجهة حضارية ويحدث

نقلة وتطورا في مجال الاعمار والاسكان ".مضيفاً " ان انشاء هذا المشروع سيسهم في حل مشكلة السكن في العاصمة

فضلا عن كونه المشروع الاول من نوعه في العراق ، لافتا الى اننا

داعمين وبقوة لانشاء هذا المشروع من خلال تهيئة كادر متقدم من

مهندسي المحافظة للمتابعة وتوفير البيئة المناسبة ومساحة الارض في

مناطق جنوب بغداد ، مشددا على اهمية التعاون مع اللجان

التنسيقية في المحافظات وهيئة الاستثمار الوطنية من اجل السرعة في

اكمال الموافقات الاصولية والقانونية للمضي بهذا المشروع ".

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