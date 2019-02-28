الصحة تعلن اطلاق مشروع الوصفة الالكترونية في العيادات الخاصة

2019/02/28 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس قرب اطلاق مشروع الوصفة

الالكترونية في العيادات الخاصة بالتنسيق مع نقابة الاطباء.

وقال رئيس لجنة التسعيرة الدوائية بالوزارة الدكتور نوفل عبد الكريم

في تصريح ان الهدف من تنفيذ المشروع، هو معالجة اشكالات الخط غير

الواضح للوصفة الطبية الذي تترتب عليه مضار عدة على صحة المريض،

لاسيما ان اخطاء قراءة الوصفة باتت واسعة الانتشار، فضلا عن ان

هنالك الكثير من التشابه بين اسماء بعض الادوية، مؤكدا ان الطباعة

ستقضي على احتمالات الخطأ".



كما اشار عبدالكريم الى وجود تواطؤ يحصل

احيانا بين الطبيب وصيدلية معينة من خلال رموز واشارات بينهما تمثل

اسماء الادوية.

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