اجتماع لمناقشة آلية العمل على قضايا المتهمين بالإرهاب

2019/02/28 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم الخميس ، بقضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب لمناقشة آلية العمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي فائق زيدان اجتمع اليوم بقضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب في ...

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