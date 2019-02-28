بومبيو: لم نتوصل لـ

2019/02/28 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه تم تحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

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