الجراد يعود كأكلة شعبية إلى المائدة في الكويت (صور)

2019/02/28 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الكويت والدول الخليجية أكل الحشرات وبشكل خاص الجراد واحدا من المأكولات التقليدية التي كانت ذات شعبية كبيرة قديما.وشهد سوق الجراد، الذي يقع في سوق الجمعة وهي سوق تقليدية بمحافظة الفروانية بالكويت، زيادة بالنشاط في الآونة الأخيرة، حيث كان المتسوقون يشترون أكياسا كثيرة من الجراد لأكلها.

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