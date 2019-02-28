ليدي غاغا تكشف سر قلادتها الثمينة في حفل أوسكار

2019/02/28 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الممثلة والمطربة ليدي غاغا عن سر يتعلق بقلادتها الغالية الثمن، التي ارتدتها في حفل أوسكار الأخير.

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