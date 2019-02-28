معهد الإحصاءات: تراجع العجز التجاري التركي 72.5% في كانون الثاني

2019/02/28 | 11:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الخميس، تراجع عجز التجارة الخارجية لتركيا 72.5 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني إلى 2.5 مليار دولار.

وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 5.9 بالمئة في حين انخفضت الواردات 27.2 بالمئة مقارنة مع كانون الثاني 2018.

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