الاتحاد الوطني الكوردستاني يجتمع مع عادل عبدالمهدي في بغداد

2019/02/28 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - بغداداجتمع وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد.جاء ذلك في تصريح للمكتب الإعلامي للنائب الأول لسكرتير الاتحاد الوطني الكوردستاني، كوسرت رسول، لشبكة رووداو الإعلامية، حيث أشار "أن وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة كوسرت رسول، يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد".وكان ممثلو الكيانات السياسية، بما فيهم الكورد، قد وصلوا امس الأربعاء، إلى قصر السلام في بغداد للمشاركة بالاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، لمناقشة ملفات تتعلق باستكمال الكابينة الحكومية.

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