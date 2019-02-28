العراق وتركيا يتفقان على اكمال مستلزمات توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي

2019/02/28 | 11:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اتفق كل من العراق وتركيا، الخميس، على اكمال مستلزمات توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، فيما قدمت انقرة دعوة لوزير المالية فؤاد حسين لحضور المنتدى الخاص بالتجارة والاستثمار للشركات التركية والذي سيعقد في بغداد قريبا.





وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزرا في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين استقبل السفير التركي في بغداد فاتح يلدز والوفد المرافق له، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات المشتركة بين البلدين خصوصا في مجالات التبادل التجاري وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا".

واكد يلدز استعداد بلاده في المشاركة بحملات الاعمار والبناء بناء على ما تقرر في مؤتمر الكويت من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالبنى التحتية للعديد من المشاريع المهمة وكذلك مشاريع تنظيم المياه والري وغيرها.

من جانبه، اشاد نائب رئيس الوزراء بـ"عمق العلاقات بين البلدين وسعي العراق لتعزيزها وتطويرها"، مشيرا الى ان "العراق يرحب بدعم الجارة تركيا من خلال المساهمة في اعمار المدن وحسب اولويات الحكومة وبرنامجها".

وتابع البيان "يلدز قدم دعوة لفؤاد حسين لحضور المنتدى الخاص بالتجارة والاستثمار للشركات التركية والذي سيعقد في بغداد قريبا".

واكد المكتب، "الجانبين اتفقا على اكمال مستلزمات توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين".

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