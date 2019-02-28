2019/02/28 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد الحزب اللبناني الواعد، على ضرورة إسراع الحكومة اللبنانية بانجاز ملف النازحين السوريين الى لبنان.ونوه بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإصرره على حل ملف النازحين السوريين من خلال عودتهم الأمنة والفورية إلى وطنهم عبر التنسيق المباشر مع الحكومة السورية، كما اشاد الحزب بالزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحزب اللبناني الواعد: ضرورة الإسراع بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم alansaar.

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