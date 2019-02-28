إقليم كردستان يفاجئ بغداد: لن نسلم النفط

2019/02/28 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر المجلس الاعلى للنفط والغاز في اقليم كردستان بعدم تسليم نفط الاقليم لبغداد وتم تشكيل لجنة بهدف زيارة بغداد للاتفاق حول هذه المسالة.

وعقد المجلس الاعلى للنفط والغاز في اقليم كردستان اجتماعا برئاسة نيجيرفان بارزاني أمس ووفق المعلومات، فانه بعد توضيح تقرير مجموع الانتاج النفطي والمصاريف والايرادات والوضع المالي لحكومة الاقليم من قبل وزيري المالية والثروات الطبيعية، قرر المجلس عدم الالتزام بتسليم 250 الف برميل نفط يوميا الى بغداد.وقالت وسائل اعلام كردية من مصدر مطلع في الحكومة، بان "الاجتماع بحث انه في حال تسليم اقليم كردستان النفط لبغداد وان تدفع الحكومة الاتحادية شهريا ترليون و200 مليار دينار للاقليم وبالامكان الالتزام بفقرات الموازنة العامة لسنة 2019، الا ان المقترح اذا لم ينجح، فان حكومة الاقليم غير مستعدة لتسليم النفط".يشار الى ان مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2019 تضمن تسليم رواتب اقليم كردستان مقابل ان يسلم 250 الف برميل من انتاجه النفطي.وكان وزير النفط الاتحادي ثامر الغضبان، قال في تصريح صحفي الأحد الماضي "حتى الان لم نتسلم اي كميات من نفط الاقليم بسبب إقرار الموازنة مؤخرا ولدينا حوار قريب وهناك اجواء ايجابية وفرصة جيدة لتطبيق ما جاء في موازنة 2019 بتسلم 250 الف برميل من كردستان".انتهى

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