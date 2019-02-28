محافظ بغداد يبحث مع شركة تركية إنشاء “أطول برج سكني في الشرق الاوسط”

2019/02/28 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث محافظ بغداد فلاح الجزائري, الخميس, مع وفد شركة (انرو كروب التركية), امكانية تنفيذ مشروع اطول برج سكني في الشرق الاوسط بارتفاع 1350 متر وبواقع 275 طابق.وذكر المكتب الاعلامي للجزائري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (28 شباط 2019), أن “محافظ بغداد اطلع على الية تتفيذ هذا المشروع واستمع الى […]

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