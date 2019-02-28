علي حصني: قرار الحرمان غير منصف وسأستانف لاستعادة مظلوميتي

2019/02/28 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم علي حصني، أن قرار لجنة تقصي الحقائق بحق ظالماً وغير منصف، مشيراً في الوقت ذاته الى أنه سيستأنف القرار من اجل استعادة مظلوميته.

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