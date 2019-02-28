ترامب: لم أوقع اتفاق مع كيم بالرغم من المباحثات المثمرة

2019/02/28 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قمته مع زعيم كوريا الشمالية كانت "مثمرة للغاية"، ولكنه في الوقت نفسه قرر أنه "لا يوجد اتفاق يستحق أن يُوقع اليوم".





وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب انتهاء لقائه بزعيم كوريا الشمالية أنه فكر هو ووزير خارجيته وشعروا "أنه لم يكون من الجيد أن يوقعوا أي شيء".





من جانبها صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس لا يوجد اتفاق تم التوصل إليه في الوقت الجاري، "ولكن فريقهم المحترم يتطلع نحو لقاء آخر في المستقبل".





وأضافت أن ترامب وكيم حظيا باجتماعات بناء وجيدة للغاية، "ناقش الجانبان طرق عديدة لتطوير عملية نزع السلاح النووي والمفاهيم الاقتصادية"

وفي وقت سابق من اليوم صرح ترامب بأنه غير متعجل لإبرام صفقة مع زعيم كوريا الشمالية.





ومن جانبه صرح كيم جونغ أون أنه لم يكن سيأتي إلى مائدة المباحثات مع الرئيس الأمريكي إذا لم يكن مستعداً لنزع السلاح النووي.





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