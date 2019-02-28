2019/02/28 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى, الخميس, عن إلقاء القبض على 26 مطلوباً خلال الممارسات الأمنية في عموم المحافظة.وقال الناطق الإعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه، إن “مفارز من قسم شرطة بعقوبة وجلولاء وبهرز وابي صيدا وشعبة مكافحة بني سعد وفوج طوارئ ديالى الثامن، تمكنت من اعتقال 26 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 26 مطلوباً خلال الممارسات الأمنية في عموم ديالى alansaar.

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