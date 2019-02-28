2019/02/28 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف مصدر أمني, الخميس, عن موعد محاكمة عناصر عصابات “ داعش” الإجرامية الذين تسلمهم العراق من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.وقال المصدر في تصريح, إن “الإجراءات مستمرة لمحاكمة 382 داعشيا تسلمتهم الحكومة العراقية بعد اعتقالهم في سوريا”، مبينا أن “هؤلاء ستجري محاكمتهم ابتداءً من الشهر القادم”.واضاف، ان “محاكمة هؤلاء الدواعش قانونية كونهم ارتكبوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن موعد محاكمة “الدواعش” الذين تسلمهم العراق من “قسد” alansaar.

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