محافظ بغداد: مشروع اطول برج سكني سيسهم في حل مشكلة السكن بالعاصمة

2019/02/28 | 11:28

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الاقتصاد نيوز – بغداد

اعتبر محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، أن انجاز مشروع اطول برج سكني في العراق سيسهم في حل مشكلة السكن في العاصمة، مبينا ان المشروع يتألف من 275 طابقا.





وقال المكتب الاعلامي لمحافظة بغداد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظ بغداد فلاح الجزائري بحث مع وفد شركة انرو كروب التركية امكانية تنفيذ مشروع اطول برج سكني في الشرق الاوسط بارتفاع 1350 متر وبواقع 275 طابقا".

واضاف المكتب، ان "محافظ بغداد اطلع على الية تتفيذ هذا المشروع واستمع الى شرح مفصل من قبل وفد الشركة"، مؤكدا ان "تنفيذ مثل هكذا مشروع يعد واجهة حضارية ويحدث نقلة وتطورا في مجال الاعمار والاسكان".

ونقل المكتب عن المحافظ قوله، إن "انشاء هذا المشروع سيسهم في حل مشكلة السكن في العاصمة فضلا عن كونه المشروع الاول من نوعه في العراق"، لافتا الى "اننا داعمين وبقوة لانشاء هذا المشروع من خلال تهيئة كادر متقدم من مهندسي المحافظة للمتابعة وتوفير البيئة المناسبة ومساحة الارض في مناطق جنوب بغداد".

وشدد المحافظ على "اهمية التعاون مع اللجان التنسيقية في المحافظات وهيئة الاستثمار الوطنية من اجل السرعة في اكمال الموافقات الاصولية والقانونية للمضي بهذا المشروع".

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