الشرطة تتلقى بلاغا عن انتحار طفلة في الرفاعي

2019/02/28 | 11:28

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن تلقيها بلاغا عن انتحار طفلة شنقا في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .

وذكر مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الشرطة تلقت بلاغا عن انتحار طفلة في الـ 12 من العمر شنقا بربطة راس ( حجاب ) في منزلها بمدينة الرفاع

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن تلقيها بلاغا عن انتحار طفلة شنقا في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .وذكر مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الشرطة تلقت بلاغا عن انتحار طفلة في الـ 12 من العمر شنقا بربطة راس ( حجاب ) في منزلها بمدينة الرفاعي .وبين ان الشرطة توجهت الى مكان الحادث وحققت مع ذوي الضحية ، الذين ادعوا بانها شنقت نفسها بسبب حالة نفسية دون ان يتقدموا بالشكوى ضد اي جهة .واشار الى ان الجثة نقلت الى الطبابة العدلية فيما تعمل الجهات المختصة على التحقيق في ملابسات الحادث وما اذا كانت هناك دوافع جنائية خلفه .انتهى،ت ع ح.

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