النقل تعلن تخفيض اسعار الرحلات الداخلية بدءً من يوم غد

2019/02/28 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، ان الخطوط الجوية ستطلق خدمات جديدة، غد الجمعة، والتي تمنح تخفيضاً للمسافرين في اسعار الرحلات الداخلية.ونقل اعلام الوزارة في بيان، وزير النقل عبد الله لعيبي، القول، ان "غد ستطلق خدمة جديدة التي تمنح المسافرين تخفيضاً في اسعار الرحلات الداخلية"، مضيفاً ان "اصبح بإمكان المسافرين الحجز بشكل سابق للسفر بأسعار منخفضة".

وبحسب البيان، ان "الهدف من الخدمة، التخفيف عن كاهل المسافر وكذلك الارتقاء بما تقدمه الخطوط الجوية العراقية من خدمات ولتكون كبقية شركات الطيران المعتبرة".



انتهى/ ع

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