مصدر امني يكشف عن موعد محاكمة الدواعش الذين تسلمهم العراق من قسد

2019/02/28 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، اليوم الخميس، عن موعد محاكمة "الدواعش" الذين تسلمهم العراق من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصدر قوله ان "الاجراءات مستمرة لمحاكمة 382 داعشيا تسلمتهم الحكومة العراقية بعد اعتقالهم في سوريا"، مبينا ان "هؤلاء ستجري محاكمتهم بدءا من الشهر القادم".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "محاكمة هؤلاء الدواعش قانونية كونهم ارتكبوا جرائم على ارض العراق"، مشيرا الى ان "هذه الجرائم التي ارتكبوها عناصر داعش غير مشمولة بقانون العفو العام أو الخاص".

وافاد مصدر امني، بأن العراق تسلم دفعتين من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية والذين تم اعتقالهم من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بسوريا، حيث بلغ عدد العناصر بالدفعة الاولى 150 داعشي، اما الدفعة الثانية فقد بلغت 231 داعشي.

فيما اصدرت خلية الاعلام الامنيتوضيحا بشأن اسباب تسلم "الدواعش" من الجانب السوري والاجراءات المتخذة بحقهم، مبينة ان ذلك جاء تفاديا لاطلاق سراحهم، مشيرة الى ان هذا الاجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط.انتهى/س

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