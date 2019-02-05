2019/02/28 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

لن ينتظر محبو العائلة المالكة البريطانية طويلاً قبل أن يروا جميع أفرادها المفضلين لديهم مجتمعين معًا، وذلك بعد انتشار شائعات خلافاتهم المستمرة وانفصالهم عن بعضهم البعض.

ستعقد الملكة إليزابيث الثانية حفل استقبالٍ كبير في قصر باكنغهام بتاريخ 5 مارس؛ من أجل الاحتفال بالذكرى الخمسين لتولي الأمير “تشارلز” منصب أمير ويلز، وبالتأكيد سيتواجد من بين الحضور الشقيقان الملكيان الأمير “ويليام” والأمير “هاري” وزوجتيهما دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” ودوقة سا**** “ميغان ماركل”، فضلًا عن الأمير تشارلز ودوقة كورنوال.

وصرَّح قصر بكنغهام أن الحدث سيشهد مرور 50 عاماً مُكللًا بالعطاء الذي قدَّمه الأمير “تشارلز” للمملكة المتحدة والكومنولث، وسيرتدي الأمير الشعارات الملكية التي ارتداها عام 1969.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تجتمع بها العائلة بأكملها، فآخر مرة شوهدوا فيها معًا كانت في عيد الميلاد الذي أقيم في قلعة ساندرينجهام.

ومن المؤكد أن الجميع كان في فترة انشغال في الآونة الأخيرة، حيث كان الأمير “هاري” و”ميغان” في جولة ملكية إلى المغرب استمرت لثلاثة أيام.



أما عائلة كامبريدج استمتعت بوقت من المرح والراحة في منزلهم الريفي في قاعة أنمر أثناء إجازة أطفالهم المدرسية.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكة إليزابيث تعيد لم شمل ميغان وكيت في هذا الحدث المهم!) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملكة إليزابيث تعيد لم شمل ميغان وكيت في هذا الحدث المهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).