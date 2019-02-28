علي حصني:قرار الحرمان غير منصف وسأستانف لاستعادة مظلوميتي

2019/02/28 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصف لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم علي حصني، أن قرار لجنة تقصي الحقائق بحق ظالماً وغير منصف، مشيراً في الوقت ذاته الى أنه سيستأنف القرار من اجل استعادة مظلوميته.

وقال لاعب القوة الجوية علي حصني , ان” لجنة تقصي الحقائق لم تكن موفقة بشأن القرارات التي أصدرتها, وبالخصوص ما صدر من قرارات بحقه من دون دليل ملموس .

وأضاف حصني ان” قرار الحرمان والاتهام الذي طاله ظالم وغير منصف, نافيا تهمة خروجه من مقر اقامة المنتخب من دون علم ادارة الوفد ” معربا عن استغرابه من اتحاد الكرة بتوجيه التهم والعقوبات بهذه الطريقة”.وبين اللاعب انه” سوف يقدم استئنافاً إلى اللجنة والاتحاد العراقي لكرة القدم، من أجل اعادة النظر بهذا القرار الظالم”.

وكانت لجنة تقصي الحقائق بخصوص نهائيات آسيا 2019، قد اعلنت معاقبة اللاعب علي حصني بالحرمان من تمثيل المنتخب لأربعة أشهر, لمغادرته مقر اقامة المنتخب الوطني في ساعة متأخرة من الليل من دون علم ادارة الوفد.





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