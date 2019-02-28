ظریف یتحدث هاتفیا مع نظیره السوري وليد المعلم

2019/02/28 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزیر الخارجیة الايراني محمد جواد ظریف هاتفيا مساء امس الأربعاء، مع نظیره السوري ولید المعلم.وأفاد مكتب الإعلام بوزارة الخارجیة الابرانية ان الجانبانبين تناولا خلال

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