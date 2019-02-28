بالوثيقة.. التيار الصدري يحذر من التعامل مع

2019/02/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الخميس، المؤسسات الحكومية والمجتمعية بمحافظة واسط من التعامل مع المدعو

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