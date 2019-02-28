2019/02/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل بغداد في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل بغداد في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).